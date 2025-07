(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A Semana: você acertará decisões se as tomar com cuidado em dias de conquista de prestígio e satisfação nas relações com as pessoas próximas. Interesses: fase que tem regência positiva para seu trabalho e com as finanças. Vida íntima e sentimentos: não agrave tensões com crítica e censura.



