(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: bom aspecto e posição mais tranquila marcam este seu momento. Com isso, procure ser mais firme com as suas decisões. Interesses: acerto com o que estiver ligado às suas finanças. Bons resultados com as tarefas e iniciativas de negócios. Vida íntima e sentimentos: evite críticas.