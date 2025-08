(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: um quadro benéfico vai realçar sua capacidade conciliadora no entendimento com outras pessoas. Interesses: hoje você deverá rever decisões e evitar excessos de gastos. Boa posição no trabalho. Vida íntima e sentimentos: trato íntimo disposto de forma receptiva. Ânimo mais afável.