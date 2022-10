(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: bom aspecto em seu signo trará influência benéfica para o trato com assuntos sociais. Intuição acertada. Interesses materiais: você hoje se envolverá com compromissos e com isso terá retribuição por benefícios nos encargos de trabalho. Vida íntima: sentimentos expostos.