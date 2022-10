(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: dia que lhe trará acerto com as decisões do cotidiano. Intuição ampliada. Interesses materiais: há hoje aura de vantagem na aplicação de novos planos para a sua carreira e vida profissional. Bom controle do próprio dinheiro. Vida íntima: seja conciliador com os íntimos.