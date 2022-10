(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: seu comportamento determinado e por vezes impulsivo poderá trazer desencontro ou dúvida no trato com as pessoas que lhe são próximas. Interesses materiais: o dia lhe revelará positivo quadro financeiro. Mas, hoje contenha gastos. Vida íntima: emotividade mais controlada.