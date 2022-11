(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: no fim do dia surgirão condições benéficas, em razão de decisões que realçarão sua satisfação com os assuntos sociais. Interesses materiais: atente às atitudes e compromissos de pessoa próxima. Por isso, cumpra promessas e palavra. Vida íntima: inquietação injustificada.