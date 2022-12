(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: você hoje terá influência que poderá trazer risco por indefinição ou insegurança na lida pessoal. Interesses materiais: favores e ajuda no trato com dinheiro. No trabalho e compromissos, sua forma conciliadora de agir trará resultado inesperado. Vida íntima: inquietação.