(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: um bom aspecto aponta a possibilidade de recebimento de doações e legados em fase de passageira insatisfação com a opinião de outras pessoas. Interesses materiais: dia que pede cuidado no seu trato com os negócios, bens e propriedades. Vida íntima: harmonia com íntimos.