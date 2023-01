(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: período que aponta vantagens para os assuntos ligados à política e o uso da palavra em todos os seus relacionamentos. Interesses: boa posição para o trato com dinheiro. Trabalho em dias de afirmação. Vida íntima: seja compreensivo com os íntimos, mesmo com diferenças de opinião.

Janeiro 2023