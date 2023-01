(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: os próximos dias lhe serão favoráveis para tratar de assuntos com bens e valores nas relações de família. Interesses: os elementos agora mostram um novo quadro de vantagens que se firmam por atos mais planejados com dinheiro e no trabalho. Vida íntima: não exagere as suas reações.

Janeiro 2023