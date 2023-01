(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: suas rigidez e intolerância na forma de agir com as pessoas poderão lhe trazer momento complicado. Interesses: dia de boa surpresa na sua lida com dinheiro. Vida íntima: seus planos e vontade devem ser controlados para não se tornarem fator de desequilíbrio com os mais íntimos.

