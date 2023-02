(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: o bom aspecto da Lua em trânsito para seu signo o fará agir de forma mais segura em um dia mudanças mais seguras no campo dos relacionamentos. Interesses: quadro positivo na lida com dívida ou suas economias. Vida íntima: procure se mostrar mais conciliador e afável com íntimos.