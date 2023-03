(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com a Lua gerando benéficas influências aceite conselho dos que convivem com sua rotina e problemas. Interesses: dia propício com a possibilidade de novas opções e bom rumo a enfrentar na lida com dívida ou compromisso. Vida íntima: momento que aponta mudança nas suas relações.