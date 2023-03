(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um aspecto benéfico e aura mais positiva o afetarão diretamente trazendo nova possibilidade para a superação de preocupações com assuntos importantes. Interesses: dia equilibrado no trabalho e para seus ganhos. Vida íntima: no relacionamento íntimo, aceite ajuda e ouça conselho.

