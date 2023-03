(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você vivencia um momento de boa realização no campo social sob influência forte e positiva de pessoa amiga. Interesses: dia benéfico para as suas finanças. Mas, procure manter um comportamento mais atento com as tarefas do trabalho. Vida íntima: dúvida e questionamentos íntimos.

Quinta-feira