(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: evitando as críticas ao seu relacionamento com as pessoas próximas procure ser mais conciliador e afável no que falar e decidir. Interesses: dia de acerto com o seu trabalho o que irá afastar problemas e lhe trazer tranquilidade. Vida íntima: emotividade que deverá ser contida.