(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: sábado no qual você vivenciará mudança nas relações sociais e muita atividade no trato com amigos. Interesses: quadro de vantagem que deve ser administrada em seu proveito, revendo decisões que envolvam dinheiro. Vida íntima: procure ser firme e seguro tomando atitudes prudentes.

