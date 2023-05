(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: diante de desafios e desconfiança seja mais prudente e tolerante com estranhos. Interesses: você se beneficiará agora do quadro de boa regência em momento no qual poderá ver mudada a avaliação das pessoas ao seu respeito no trabalho e nos novos negócios. Vida íntima: satisfação.