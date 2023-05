(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: seu modo de reagir com intolerância a fatos e pessoas pode hoje transformar em problema para o futuro. Interesses: você terá a beneficiá-lo uma boa posição interferindo nos assuntos das finanças e negócios com imóveis. Vida íntima: novidades com íntimos prenderão suas atenções.