(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com bons fatos envolvendo a família haverá hoje mudança de seu ânimo, desde que procure se motivar para enfrentar os novos desafios do seu cotidiano. Interesses: nos encargos de trabalho e com dinheiro, procure agir de forma direta e objetiva. Vida íntima: emoções muito intensas.