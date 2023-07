(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: neste fim de semana mudarão beneficamente os rumos do cotidiano e o controle das suas emoções na lida em família. Interesses: dias vantajosos para as suas finanças em momento positivo em relação aos seus encargos com o trabalho. Vida íntima: relações íntimas valorizadas. Alegria.