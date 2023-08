(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: dias em que as suas reações na lida com problemas de pessoa próxima podem gerar mágoa ou ressentimento. Controle-se. Interesses: fase de ganhos com boa perspectiva financeira. Você agora terá mudança nas obrigações e compromissos de trabalho. Vida íntima: emotividade sob controle.

Agosto 2023