(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: mostre-se hoje mais disposto ao diálogo com as pessoas próximas e atente bem aos problemas com sua saúde. Interesses: dia positivo por mostrar acerto no controle de dinheiro e na forma de ganhá-lo. Bom quadro profissional. Vida íntima: risco de desentendimento com pessoa íntima.