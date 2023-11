(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: bom momento para racionalizar suas decisões e, com isso, superar dúvidas com alguns problemas. Interesses: há hoje um quadro que o favorece no trato com dinheiro afetando positivamente sua lida com bens e a forma de ganhar dinheiro. Vida íntima: dia de muita alegria com íntimos.