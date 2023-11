(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com influência de bom aspecto você vivencia dia no qual verá acentuado seu envolvimento em atividade que exija raciocínio, cálculo e acuidade. Interesses: momento favorável no trato das questões das finanças e seus ganhos com o trabalho. Vida íntima: carência de afeto e carinho.

Tags:

Quinta-feira