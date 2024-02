(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: seu comportamento lhe trará harmonia em família desde que aja com tolerância e o pensamento voltado à conciliação com quem partilha seu cotidiano. Interesses: ganhos e lucro inesperados. Quadro de sorte e acerto no trabalho. Vida íntima: carinho que poderá bem marcar o seu dia.

