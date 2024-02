(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: em fase complicada em família você terá dificuldade com a falta de motivação nas relações pessoais. Interesses: momento que lhe permitirá ações em favor de seu patrimônio. Novas fontes de renda no trabalho. Posição favorável com dinheiro. Vida íntima: emotividade bem exagerada.