(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: momento que trará favores e apoio para todas as suas ações ligadas aos assuntos domésticos. Interesses: ajuda de pessoas próximas para seus planos e decisões na lida com dinheiro. Quadro de acerto e realização no trabalho. Vida íntima: vivência afetiva moldada em mais confiança.