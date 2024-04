(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: hoje você terá que rever algumas de suas decisões e moldar o seu comportamento de forma mais realista e menos sonhadora. Interesses: tenha cuidado com as pessoas estranhas em seu trabalho em uma fase de boa lida com dinheiro. Vida íntima: o dia trará surpresa com pessoa íntima.

Quinta-feira