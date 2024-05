(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: indicações positivas moldarão os seus atos dando a eles mais firmeza e controle. Bom trato com os estranhos. Interesses: quadro em que as influências se conjugam de forma direta facilitando ações no trato com dinheiro. Vida Íntima: procure aceitar conselhos. Seja menos crítico.

Tags:

sábado