(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há influência benéfica para sua convivência com os amigos. Mesmo assim, seja moderado na tomada de decisões e pense bem antes de agir. Interesses: acerto em ações que tratem de dinheiro em dia que lhe trará compensação. Vida íntima: decisões importantes no trato com os íntimos.

Tags:

Junho 2024 | sábado