(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: novas ações para concluir os seus planos terão apoio bem importante. Interesses: quadro de bons resultados com negócios do trabalho. As indicações são positivas para os assuntos que se relacionam a documentos e compromissos. Vida íntima: realização com pequenos gestos de carinho.

Junho 2024 | Quinta-feira