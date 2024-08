(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: intuição e raciocínio elevados a um grau muito alto no trato de questões pessoais mais complicadas. Interesses: você terá excelente posição com um quadro que aponta vantagens e acerto com sua segurança e firmeza no trabalho. Vida íntima: evite confiar demasiadamente em estranhos.