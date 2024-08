(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: os aspectos em seu signo mostram rotina que verá a ampliação de sua emotividade e sensibilidade. Interesses: quadro que o influenciará nas decisões com as finanças e, com isso, mostrará que você deve ordenar a rotina e controlar suas ações. Vida íntima: relacionamentos confusos.