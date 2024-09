(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: persiste hoje um quadro de favorecimento com boas indicações para suas atividades com forte influência sobre os campos da política, economia e ciências. Interesses: você se mostrará mais contido e concentrado em seus próprios problemas. Vida íntima: dúvidas na lida com íntimos.

Tags:

Quinta-feira