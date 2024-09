(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: não decida nada de imediato e aja sem se preocupar em demasia com a opinião alheia nos assuntos pessoais. Procure ser firme com os assuntos sobre os quais tem pouca intimidade. Interesses: momento que recomenda que poupe recurso e se controle com dinheiro. Vida íntima: harmonia.