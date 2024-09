(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: hoje, os acontecimentos se darão de forma a destacá-lo pela inventividade e a determinação nas atividades rotineiras. Interesses: no campo financeiro, não se descuide de detalhes com dívidas ou compromissos. Suas atitudes trarão vantagem no trabalho. Vida íntima: reconhecimento.

Tags:

Quinta-feira