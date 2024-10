(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: apesar de seu desinteresse pelas mudanças na rotina consolida-se agora momento de afirmação na lida com a família. Interesses: boas posições apontam apoio e ajuda dos amigos. No trabalho, não deixe ao acaso as tarefas e suas obrigações. Vida íntima: motive-se mais na intimidade.