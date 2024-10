(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um quadro mais propício em seu signo recomenda o uso de seu senso de ordem em seu próprio proveito. Inesperada solução de pendência com amigos. Interesses: destaque em ações inovadoras e forte determinação no trato das finanças. Vida íntima: alegria com os seus relacionamentos.