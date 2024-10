(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: hoje se acentuarão exigências de tolerância e compreensão com as pessoas que partilham a sua rotina. Interesses: bom aspecto o fará mais disposto a resolver de vez problemas e dúvida que marcam a rotina profissional e o seu trabalho. Vida íntima: faça por onde agir com cuidado.