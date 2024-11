(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: forte influência lunar lhe trará senso estético apurado e premonição que o levarão a agir acertadamente e com forte emotividade nos assuntos pessoais. Interesses: quadro de habilidade e segurança para lidar com dinheiro. Vida íntima: encontro significativo para as suas relações.