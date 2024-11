(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: durante o correr do dia os elementos trarão boa e inesperada surpresa. Interesses: dívidas ou compromissos irão concentrar atenções. No campo profissional há vantagem por dedicação e capacidade de realizar coisas mais duradouras. Vida íntima: surpresa com pessoa do sexo oposto.