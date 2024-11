(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você terá hoje a posição favorável da Lua a marcar seus atos. Pessoas próximas o ajudarão com apoio e ajuda. Interesses: mudança com a qual você não contava nas tarefas de trabalho. Fase de bom controle dos seus ganhos e economias. Vida íntima: satisfação com atitude de íntimos.