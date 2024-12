(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: durante os próximos dias você será beneficiário de um bom quadro e, com os resultados de uma decisão recente, você terá uma semana bem positiva. Interesses: procure ser tolerante para compensar qualquer dificuldade no trato do trabalho. Vida íntima: quadro de mudanças na rotina.

Tags:

Domingo