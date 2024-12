(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: momento de reações de irritabilidade, insegurança e nervosismo no seu relacionamento mais próximo. Interesses: no campo material uma aura positiva irá fortalecer as posições no seu trabalho ou negócios. Mas, controle bem seu dinheiro e gastos. Vida íntima: apoio de pessoas íntimas.