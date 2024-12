(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com aspecto ligeiramente tenso, procure não assumir compromissos além da possibilidade de cumpri-los. Interesses: todos os elementos do dia revelam uma boa lida com o seu dinheiro em dia de compensações inesperadas nas tarefas de seu trabalho. Vida íntima: carinho posto à prova.