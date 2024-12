(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: beneficiado pela regência do dia você terá quadro de acerto e bom encaminhamento de suas iniciativas. Interesses: demanda por dinheiro que será bem resolvida. Pessoa próxima lhe dará apoio em assuntos importantes do trabalho. Vida íntima e sentimentos: satisfação com os íntimos.