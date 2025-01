(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: quadro que aponta aura de dinamismo e empenho na rotina das iniciativas pessoais. Interesses: suas ações trarão lucro no ganho do trabalho mostrando assim a importância de fatos ligados ao seu prestígio profissional. Vida íntima e sentimentos: preocupação com pessoa bem íntima.

Tags:

Quinta-feira