(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: posição favorável em momento que revelará novidades e boas surpresas com as suas amizades. Interesses: regência que fará vantajosas suas atitudes no campo das finanças. Vida íntima e sentimentos: em dia de rotina tranquila este seu sábado mostra a superação de dúvidas e tensão.

sábado